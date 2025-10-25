Schwerer Unfall auf B465: Seeburger Steige gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Samstagabend auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Seeburg. Gegen 18.30 Uhr sind in der Seeburger Steige zwei Fahrzeuge aus den Landkreisen Biberach und Reutlingen zusammengestoßen. Derzeit kann die Polizei zum Hergang des Unfalls und der Anzahl der Verletzten noch keine Angaben machen. Vor Ort sind zwei Rettungstransportwagen und die Münsinger Feuerwehr Stadtmitte mit 21 Einsatzkräften. Aktuell, 19.50 Uhr, ist die Seeburger Steige in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. (GEA)