Schwer verletzt: 47-jährige E-Bike-Fahrerin wird in Reutlingen von Auto erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Sickenhäuser Straße erlitten. Gegen 14.45 Uhr war dort laut Polizei eine 57 Jahre alte Nissan-Lenkerin von Degerschlacht herkommend in Richtung Römerschanze unterwegs.

Zeitgleich hielt im Gegenverkehr ein Linienbus in der dortigen Haltestelle an. Unmittelbar hinter dem Bus scherte den derzeitigen Ermittlungen zufolge eine 47-Jährige auf einem Pedelec aus und wollte die Fahrbahn queren. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Pedelec-Lenkerin und dem Nissan, dessen Fahrerin noch versucht hatte, auszuweichen.

Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz erlitt die 47-Jährige schwere Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit insgesamt schätzungsweise 7.000 Euro an. (pol)