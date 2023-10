Schlägerei in Pliezhausen: 21-Jähriger verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend an einer Bushaltestelle in der Straße Alte Steige in Pliezhausen, teilte die Polizei mit. Dort war es gegen 23.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen drei 18, 19 und 21 Jahre alten Männern gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)