Schlägerei bei Kreisliga-Spiel in Münsingen: Gäste-Fans verletzen Funktionäre

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Verantwortlichen des Heimvereins und Zuschauern der Gastmannschaft ist es am Sonntagnachmittag bei einem Spiel der Kreisliga A in Münsingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach einem Foulspiel gegen 16.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Spielfeld zwischen den Spielern. Mehrere Ersatzspieler und Zuschauer liefen jedoch ebenfalls auf den Rasen und beteiligten sich an der Rudelbildung. Daraufhin liefen Ordner und Verantwortliche der Heimmannschaft auf das Spielfeld und verwiesen die Fans der Gastmannschaft auf den Parkplatz bei der Skaterbahn.

Vier junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren schlugen im Anschluss auf zwei 36 und 58 Jahre alte Funktionäre ein und verletzten sie leicht. Danach fuhren sie noch vor dem Eintreffen der Polizei davon. Das Fahrzeug konnte von einer Streife des Polizeireviers Metzingen kurz darauf angehalten werden. Gegen die vier tatverdächtigen Heranwachsenden wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Spiel konnte nach der Auseinandersetzung fortgeführt und zu Ende gebracht werden. (pol)