Schlägerei am Reutlinger Listplatz: Mann mit Messer verletzt

REUTLINGEN. Einsatzkräfte der Polizei sind am Montagabend zu einer Auseinandersetzung am Reutlinger Listplatz ausgerückt. Gegen 20.20 Uhr waren dort aus noch ungeklärter Ursache zwei Bekannte im Alter von 26 und 45 Jahren in Streit geraten, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Das berichtet die Polizei. Dabei soll der Jüngere seinen Kontrahenten auch mit einem Messer verletzt haben. Die Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Das Messer wurde sichergestellt. Beiden Beteiligten wurden Platzverweise erteilt. (pol)