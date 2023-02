Schläger in der Reutlinger Kanzleistraße verprügeln 36-jährigen Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen drei Unbekannte, die am frühen Donnerstagmorgen in der Kanzleistraße einen 36-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Der Mann war gegen vier Uhr zu Fuß in der Kanzleistraße unterwegs, wo er auf drei Männer traf, die ihn angegangen haben sollen. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen leichtverletzten 36-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)