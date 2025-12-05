Rottenburg: Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz an Schule in Teilort aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-ERGENZINGEN. Am Freitagmittag ist es an einer Gemeinschaftsschule in der Kornstraße in Ergenzingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach zwölf Uhr wurde der Polizei eine Person mit einer Waffe bei der Schule gemeldet. Sofort rückten zahlreiche Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausstattung an das Schulgelände aus.

Dort stellte sich heraus, dass ein Jugendlicher mit einer Soft-Air-Waffe hantiert hatte und diese von einem Lehrer bereits in Verwahrung genommen worden war. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Für die Schüler und die Lehrerschaft wurde in einer benachbarten Sporthalle eine Betreuungsstelle eingerichtet. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)