Romina-Mitarbeiter in Rommelsbach von Gabelstapler verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN_ROMMELSBACH. Am Freitagnachmittag ist es kurz nach 14.00 Uhr beim Getränkehersteller Romina in Reutlingen-Rommelsbach zu einem Arbeitsunfall mit einem verletzten Mitarbeiter gekommen. Das berichtet die Polizei. Beim Entladen eines Lkw stieß ein 48-jähriger Mann mit seinem Gabelstapler gegen die seitliche Bordwand. Hierbei wurde die Hand eines 55-jährigen Mannes, der in diesem Moment versuchte, die Bordwand zu schließen, eingeklemmt. Er zog sich dabei so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. (dpa)