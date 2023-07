Rollerfahrer entblößt sich in Reutlingen vor 26-Jähriger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Rollerfahrer, der sich am Dienstagabend im Bereich des Wohngebiets Hohbuch vor einer Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die 26-Jährige war kurz vor 22 Uhr zu Fuß an den an das Wohngebiet angrenzenden Feldern spazieren, als zunächst ein mit zwei Personen besetzter Motorroller an ihr vorbeifuhr. Als sie sich umdrehte, erkannte sie einen weiteren Rollerfahrer, der mit aufgesetztem Helm und heruntergelassener Hose etwa fünf Meter hinter ihr stand und onanierte.

Der Unbekannte wird als etwa 180 Zentimeter groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Helm mit Visier, heller Jeans, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jacke. Er soll von heller Hautfarbe gewesen sein. Unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071219423333 um Hinweise. (pol)