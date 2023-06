Reutlingen: Zehnjähriger prallt mit Tretroller in Linienbus und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein zehnjähriger Junge hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend Verletzungen zugezogen. Das Kind befuhr mit seinem Tretroller gegen 19 Uhr die Straße Im Efeu in Richtung der Straße Am Heilbrunnen.

An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 30-jährigen Fahrers eines Linienbusses. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (pol)