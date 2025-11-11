Reutlingen: Mann entreißt einer Bekannten die Handtasche und sprüht Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 45-Jähriger seit Montagnachmittag entgegen. Dem Mann wird zur Last gelegt, kurz vor 15.30 Uhr in der Carl-Diem-Straße einer Bekannten gewaltsam die Handtasche entrissen und die Frau geschlagen zu haben.

Rund eine Stunde später geriet der 45-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand dann mit einem weiteren Bekannten, der die Handtasche offenbar zurückholen wollte, in der Storlachstraße aneinander. Nachdem der Bekannte die Tasche im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung an sich genommen hatte, soll der 45-Jährige seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht haben. Der Tatverdächtige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (pol)