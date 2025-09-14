Reutlingen: Betrunkener Randalierer kommt in Ausnüchterungszelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein alkoholisierter 38-Jähriger ist am Samstagnachmittag mehrfach wegen seines ungebührlichen Verhaltens in der Reutlinger Innenstadt aufgefallen. Gegen 16.50 Uhr war der Mann zunächst in der Lindenstraße in Erscheinung getreten, wo er eine Bierflasche umherwarf. Dem Störer wurde in der Folge ein Platzverweis erteilt, welchem er auch nachkam. Um 18 Uhr fiel der 38-Jährige erneut auf, als er in der Kanzleistraße mehrere E-Scooter umstieß und Passanten anpöbelte. Durch die verständigten Polizeibeamten wurde der Mann nochmals eindringlich auf die Einhaltung des Platzverweises hingewiesen. Zu einer Beschädigung der E-Scooter kam es glücklicherweise nicht. Da der Störer um 18.45 Uhr den Platzverweis wiederholt missachtete und erneut Passanten in der Katharinenstraße anschrie, wurde dieser schließlich in Gewahrsam genommen. Auf Anordnung eines Richters musste der Betrunkene die Nacht in der Zelle verbringen. (pol)