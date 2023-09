Radler kollidiert in Tübinge mit Hyundai und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 47-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 13 Uhr fuhr der Radler von einer Unterführung herkommend in den Kreuzungsbereich Reutlinger Straße / Ulrichstraße ein, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Hyundai eines 40-Jährigen kam. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 1.100 Euro. (pol)