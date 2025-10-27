Radfahrer verprügelt in Ammerbuch 69-jährigen Pkw-Fahrer mit Metallstange

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Die Kriminalpolizei Tübingen ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Ammerbuch-Reusten seit Samstagnachmittag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 17.30 Uhr waren sich ein 38-jähriger Radfahrer und ein 69 Jahre alter Pkw-Lenker auf der Verbindungsstraße zwischen Reusten und Altingen begegnet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden nach Meinungsverschiedenheiten über die Verkehrslage an einem engen Wegstück zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Radler den Pkw-Lenker aus dem Fahrzeug gezogen haben, mit einer Metallstange auf diesen eingeschlagen und ihn verletzt haben. Während hinzukommende Zeugen sich um den Verletzten kümmerten, flüchtete der 38-Jährige mit seinem Fahrrad.

Der Autofahrer wurde nach erster notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der zunächst unbekannte Tatverdächtige am Sonntag ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Zudem wurde seine Wohnanschrift durchsucht. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens und zu dem 38-Jährigen, der zwischenzeitlich bis zur Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens auf freien Fuß gesetzt wurde, dauern weiter an. (pol)