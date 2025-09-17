Radfahrer missachtet Vorfahrt in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein 80 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr befuhr der Radler die Schillerstraße und wollte im weiteren Verlauf die Hülbener Straße überqueren. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 88-jährigen Audi-Lenkers, der auf der Hülbener Straße Richtung Ortsausgang unterwegs war und kollidierte seitlich mit diesem. Der Rettungsdienst konnte den nach bisherigen Erkenntnissen Leichtverletzten vor Ort behandeln. Ob ein Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt. (pol)