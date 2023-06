Radfahrer kollidiert in Pfullingen mit dem Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ersten Erkenntnissen nach hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Pfullingen leichte Verletzungen erlitten. Der 34-Jährige befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem Herrenrad die Gönninger Straße in stadteinwärtiger Richtung. Beim Linksabbiegen in die Traubenstraße übersah er die entgegenkommende Mercedes-Benz C-Klasse einer 59 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß fiel der Radler auf die Motorhaube des Pkw und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. (pol)