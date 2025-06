Sanitäter brachten den Radler in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

ZWIEFALTEN. Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Brunnensteige verletzt worden. Der 54-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Mountainbike die stark abschüssige Brunnensteige Richtung Hauptstraße.

An der Einmündung der Hauptstraße erkannte er einen sich annähernden Pkw, woraufhin er so stark abbremste, dass er mit seinem Rad stürzte. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. (pol)