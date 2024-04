Radfahrer in Reutlingen prallt beim Abbiegen gegen Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen am Donnerstagabend erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 37-Jährige kurz vor 18 Uhr mit einem Audi auf der Tübinger Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 30-jährigen Radler, der mit seinem Rennrad den Fahrradweg in Richtung Betzingen befuhr. Der Mann prallte seitlich gegen den Pkw und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (pol)