Rätselhafter Autounfall an Rottenburger Kapelle aufgeklärt

ROTTENBURG. Der Unfall unmittelbar vor der Kalkweiler Kapelle bei Rottenburg am vergangenen Freitagnachmittag ist aufgeklärt. Am vergangenen Freitag war ein Autofahrer mit seinem Audi A5 Coupé zunächst auf einem Wiesenweg in Richtung der alten Kapelle gefahren und hatte dann aus zunächst ungeklärtem Grund stark Gas gegeben und direkt auf die Außenmauer des Kirchenbaus zugerast.

Felsbrocken stoppt rasante Fahrt

Durch einen großen Felsen wenige Meter vor dem Gebäude wurde die Fahrt gestoppt. Der Wagen wurde an der Unterseite und der Front schwer beschädigt, der 83-jährige Autofahrer aber offenbar nur leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Laut Ermittlungen des Polizeipräsidiums Reutlingen, hatte der Senior auf seiner Fahrt zu seinem Gütle auf einmal Gas und Bremse seines hochmotorisierten Autos verwechselt und war deshalb so schnell auf die Kapelle zugefahren. Suizidale Absichten oder einen medizinischen Notfall am Lenkrad schloss die Polizei als Hintergrund aus. (GEA)