Polizeihubschrauber und Streifenwagen suchen in Rottenburg nach vermisster Person

ROTTENBURG. In Rottenburg läuft seit Montagabend eine Suchaktion nach einer vermissten Person. Am Dienstagvormittag kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt. Außerdem werde mit »zahlreichen Einsatzkräften« und Streifenwagen auch am Boden nach der Person gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Aktuell (Stand 10.15 Uhr) läuft der Einsatz noch. Wer in Rottenburg gesucht wird und ob sich die Person in einer hilflosen Lage befindet, darüber gibt die Polizei keine Auskunft. »Das ist im Moment nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.«

Bereits am Montagabend suchte ein Polizeihubschrauber von etwa 22.15 Uhr bis 23 Uhr über Rottenburg nach der vermissten Person. Zudem hatten sich mehrere Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Parkplatz eines Supermarktes versammelt. Auch Spürhunde waren im Einsatz. (GEA)