Polizeihubschrauber und Streifenwagen suchen in Rottenburg nach 62-Jährigen

ROTTENBURG. In Rottenburg läuft seit Montagabend eine Suchaktion nach einer vermissten Person. Am Dienstagvormittag kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt. Außerdem werde mit »zahlreichen Einsatzkräften« und Streifenwagen auch am Boden nach der Person gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Aktuell (Stand 10.15 Uhr) läuft der Einsatz noch.

Die Polizei sucht nach dem 62 Jahre alten Wolfgang Dieter Wessely aus Rottenburg, der seit Montagvormittag vermisst wird. Der Vermisste war zuletzt am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in seiner Wohnung in der Graf-Wolfegg-Straße von Angehörigen gesehen worden. Seither fehlt von ihm jede Spur. Herr Wessely dürfte zu Fuß unterwegs sein, könnte aber auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben. Alle Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenwagen, Suchhunde von Rettungsdienst und Polizei und Drohne auch ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, verliefen bislang ergebnislos.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann, der krankheitsbedingt schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen ist, möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet. Herr Wessely ist etwa 182 Zentimeter groß, kräftig und etwa 105 kg schwer. Er hat graue Haare. Er dürfte in Sandalen unterwegs sein. Weitere Informationen zu seiner Bekleidung liegen nicht vor. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Kriminalkommissariat Tübingen, bzw. beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Bereits am Montagabend suchte ein Polizeihubschrauber von etwa 22.15 Uhr bis 23 Uhr über Rottenburg nach der vermissten Person. Zudem hatten sich mehrere Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Parkplatz eines Supermarktes versammelt. Auch Spürhunde waren im Einsatz. (GEA/pol)