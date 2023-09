Polizeihelikopter über Balingen: Sexualstraftäter gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

BALINGEN/REUTLINGEN. Am späten Samstagabend stand ein Polizeihubschrauber über einen längeren Zeitraum am Himmel über Balingen. Ein Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums nannte Details und den Ausgang des Einsatzes.

»Wir haben mit dem Hubschrauber einen Mann gesucht, der im privaten Umfeld eine Straftat im Bereich der Sexualdelikte begangen haben soll und danach kurzzeitig im öffentlichen Raum unterwegs war«, erklärte Timo Kirschmann vom Polizeipräsidium Reutlingen.

Festnahme erfolgte

Nähere Angaben zum Tatvorwurf und zum Täter selbst wollte Kirschmann aber noch nicht machen. Nur so viel: »Der Tatverdächtige wurde letztlich entdeckt und von den Kollegen vor Ort festgenommen.« Ob der Mann anschließend in Untersuchungshaft kam, wollte der Polizeisprecher weder bestätigen noch dementieren. »Wir werden erst am Montag Details zu dem Fall bekannt geben.« (ZAK)