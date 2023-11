Polizeieinsatz in Oferdingen wegen Machete: Erst gedroht, dann auf Halloween-Party gesichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH/OFERDINGEN. Am Dienstag gegen 21 Uhr wurde in Reutlingen in der Württemberger Straße ein fahrender Pkw aus einer Gruppe heraus mit einer Wodka-Flasche beworfen. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung Rommelsbach und wurde von den Insassen des Pkw verfolgt. Nachdem aus der Gruppe der Flüchtenden eine Person eine Machete aus dem Hosenbund gezogen und den Verfolgern damit gedroht hatte, brachen diese die Verfolgung ab. Um 22.36 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass bei einer Veranstaltung bei der Sportanlage in der Buchhalde in Oferdingen etwa 50 Personen in Streit geraten seien und hierbei ebenfalls eine Person mit einer Machete gesehen wurde. Nachfolgend fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. Bei Eintreffen der Streifen flüchteten bereits einige Personen auf dem Verbindungsweg in Richtung Achalmsteige. Die Stimmung unter den noch angetroffenen Personen war aufgeheizt, da die Halloween-Party bereits überfüllt war und weitere Gäste nicht mehr eingelassen wurden. Ein 16 -Jähriger wurde mutmaßlich als derjenige identifiziert, welcher die Machete, die nicht mehr aufgefunden werden konnte, bei sich getragen haben soll. Er sollte seinen Erziehungsberechtigten überstellt und hierzu zunächst zur Dienststelle verbracht werden, worauf sich eine größere Anzahl von Personen mit ihm solidarisierte und die Einsatzkräfte massiv beleidigte. Unter Einsatz von Diensthunden wurden die Personen in Richtung Achalmsteige abgedrängt, wonach sich die Lage beruhigte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)