Polizei Reutlingen: Unzählige Unfälle wegen Eisregen

REUTLINGEN. In der Region, vor allem in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, hat es am Mittwochmorgen zahlreiche Verkehrsunfälle im Berufsverkehr gegeben. »In unserem Lagezentrum erreichen uns nahezu minütlich Meldungen von neuen Unfällen«, so Polizeisprecher Michael Schaal. Bislang handele es sich um sogenannte Blechunfälle, bei denen keine Schwerverletzten zu beklagen seien. Betroffen sei das gesamte Gebiet. Schaal warnte: »Überall kann es weiterhin spiegelglatt auf den Straßen sein. Der Regen hält an und bei minus ein bis minus drei Grad gefriert der sofort.«

Größere Verkehrsbehinderungen wegen der Unfälle oder der Unfallaufnahme durch die Polizei seien ihm nicht bekannt. Er wies darauf hin, dass die Polizeistreifen wegen der angespannten Lage nicht immer schnell am Unfallort eintreffen könnten. Da könne es durchaus zu Verzögerungen kommen. »Die sind alle auf Hochtouren im Einsatz«, fasste der Polizeisprecher zusammen.

Polizei und Streudienste im Dauereinsatz

Die Streu- und Räumdienste seien permanent im Einsatz und bekämpften das Glatteis auf den Straßen, Geh- sowie Fahrradwegen. Schaal riet in dieser Lage dazu, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten: »Wer kann, sollte tatsächlich zu Hause bleiben.«

Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) waren nach Angaben des stellvertretenden Leiters, Matthias Kuster, bereits ab 2.30 Uhr mit ihren Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz. Kuster: »Die Wetterlage hat sich seither nicht wesentlich geändert. Zunächst war es gefrierender Regen, mittlerweile haben wir gefrierenden Nebel an vielen Stellen.« Der Großeinsatz der TBR gehe weiter. Die Glatteisgefahr sei noch akut, gerade auf Wegen und Garageneinfahrten. (GEA)