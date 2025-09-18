Polizei kontrolliert 100 Fahrzeuge in Tübingen - viele Verstöße

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit über 20 Beamtinnen und Beamten hat das Polizeipräsidium Reutlingen unter Federführung der Verkehrspolizei Tübingen am Mittwoch gezielt den Verkehr in der Europastraße unter die Lupe genommen. In der zwischen 10 und 15 Uhr andauernden Aktion überprüften die Einsatzkräfte rund 100 Fahrzeuge, 180 Personen und etwa 200 Dokumente.

Dabei mussten sie zum Ende mehrere Dutzend Verstöße bilanzieren, darunter nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten, mangelnd gesicherte oder zu schwere Ladung, nicht angelegte Sicherheitsgurte oder verbotene Handynutzung. Außerdem standen nach ersten Erkenntnissen drei Fahrer unter Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmitteleinfluss. Eine Person wurde bis zur Bezahlung eines ausstehenden dreistelligen Geldbetrags vorübergehend festgenommen, da gegen sie ein bestehender Haftbefehl vorlag. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)