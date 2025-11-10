Polizei erwischt in Metzingen Jugendliche beim Zünden von Böllern

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Jugendliche sind am Sonntagnachmittag beim Zünden von Böllern in der Ermsstraße auf frischer Tat erwischt werden. Die beiden 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen hatten kurz nach 17.30 Uhr aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses einen Böller geworfen, woraufhin die in der Nähe befindliche Polizeistreife die beiden antreffen konnte. Die Beamten unterrichteten die Erziehungsberechtigten und prüfen nun ein Bußgeldverfahren. (pol)