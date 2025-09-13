Polizei Bad Urach fahndet nach Exhibitionisten mit Mountainbikehelm

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Freitagabend ist es in der Immanuel-Kant-Straße in Bad Urach, auf Höhe des Zebrastreifens in Richtung Diegele-Wehr, zu einer exhibitionistischen Handlung durch eine bislang unbekannte männliche Person gekommen.

Gegen 18.00 Uhr teilte eine 32-jährige Fußgängerin mit, dass ihr ein Fahrradfahrer mit geöffneter Hose und herausragendem Glied entgegengekommen sei. Die männliche Person trug einen auffälligen schwarz-orangenen Mountainbike Integralhelm. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Bad Urach übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07125/946870 erbeten. (pol)