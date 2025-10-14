Pkw-Fahrerin übersieht in Reutlingen 14-Jährige auf E-Scooter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat eine 14-Jährige am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen auf der Albstraße erlitten. Eine 43-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Albstraße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Dabei übersah sie die Jugendliche, die ihr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung entgegenkam. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Jugendliche derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden von circa 1.000 Euro. (pol)