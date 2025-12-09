Pkw-Fahrer verursacht bei Ergenzingen Unfall mit Überholmanöver und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ERGENZINGEN. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt seit Dienstagmorgen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen noch unbekannten Pkw-Lenker. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Mercedes-Lenker die K 6939 von Seebronn in Richtung Ergenzingen. Hierbei musste er, um einen Zusammenprall zu verhindern, einem ihm plötzlich entgegenkommenden Pkw ausweichen, der zu diesem Zeitpunkt einen anderen Wagen überholte. Der 28-Jährige prallte dabei mit seinem Mercedes gegen das Ende eines Entwässerungsgrabens. Er wurde daraufhin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss und auch der überholte Pkw fuhr weiter. Zeugen für das Geschehen, die Hinweise auf den geflüchteten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. Wichtig wäre insbesondere auch, dass sich der Fahrer des überholten Fahrzeugs bei der Polizei meldet. (pol)