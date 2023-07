Pizzaofen in Tübingen in Brand geraten - Flammen schnell gelöscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand eines Pizzaofens in einem Garten in der Straße Landhaushöhe sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Kurz nach 18 Uhr war der Brand von Anwohnern gemeldet worden, die sofort auch mit ersten Löscharbeiten begannen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten anrückte, konnte die Löscharbeiten rasch beenden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohngebäude vermieden werden konnte. Allerdings ließ sich nicht mehr verhindern, dass der Pizzaofen bis auf das gemauerten Gerüst vollständig ausbrannte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Ofen am Vortag in Betrieb gewesen und dürfte sich durch die Restwärme nachfolgend selbst entzündet haben. (pol)