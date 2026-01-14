Pfanne auf Herd vergessen: Polizei rettet Mann aus verrauchter Reutlinger Wohnung

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

REUTLINGEN. In die Reutlinger Johannes-Eisenlohr-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ausgerückt. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte aus einer Wohnung weißen Rauch und setzte die Rettungskette in Gang.

Aus der betreffenden Wohnung konnte eine Person durch die zuerst ankommenden Polizeibeamten gerettet werden. Der 74-jährige Bewohner kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr entdeckte eine Pfanne mit angebrannten Lebensmitteln auf dem Herd und lüftete im Anschluss die Wohnung. Es entstand geringer Sachschaden. (pol)