Pedelec-Fahrerin bei Unfall mit Auto in Metzingen schwer verletzt

METZINGEN. Im Einmündungsbereich der Bohlstraße in die Nürtinger Straße ist es am Samstagmorgen in Metzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Gegen 11 Uhr beabsichtigte eine 24-jährige Frau mit ihrem VW Polo von der Bohlstraße nach links in die Nürtinger Straße abzubiegen.

Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 59-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf der Nürtinger Straße aus Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Zweiradfahrerin zu Boden stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie hierbei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (pol)