Pedelec-Fahrerin auf Rottenburger Fußgängerüberweg von Auto erfasst

ROTTENBURG. Eine Radlerin ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Die 58-Jährige war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Stadtmitte kommend auf dem Eugen-Bolz-Platz unterwegs. Hierbei überfuhr sie den Fußgängerüberweg, was durch einen 62-jährigen Mercedes-Lenker offensichtlich zu spät bemerkt wurde. Der Wagen erfasste die Radfahrerin, infolgedessen sich diese beim anschließenden Sturz verletzte. Während am Rad ein minimaler Schaden von etwa 100 Euro entstand, wird der am Auto auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. (pol)