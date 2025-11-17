Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Pedelec-Fahrer nach Sturz in Bad Urach schwer verletzt

Rettungswagen
Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/DPA
Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Foto: Marcel Kusch/DPA

BAD URACH. Schwer verletzt wurde ein 50-Jähriger, der am Sonntagnachmittag mit seinem Pedelec gestürzt ist. Der Radler war gegen 14.30 Uhr auf der Fischburgstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Zimmerplatz einbiegen. Dabei kam er ohne Beteiligung Dritter auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seinem Fahrrad fiel mit geschätzten rund 100 Euro überschaubar aus. (pol)

Bad Urach