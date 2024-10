Patient tritt Ärztin in Reutlingen ins Gesicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 39-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Zentralen Notaufnahme eines Krankenhauses in der Steinenbergstraße am Montagmittag. Der stark alkoholisierte Mann hatte zuvor an seiner Wohnanschrift offenbar eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei nicht unerheblich verletzt. Er war daher vom Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden. Als eine Ärztin der Notaufnahme den auf einer Behandlungsliege befindlichen 39-Jährigen gegen 12 Uhr versorgen wollte, trat dieser mit dem Fuß in deren Richtung und traf die Frau im Gesicht. Die Ärztin wurde hierdurch leicht verletzt. Der weiterhin aggressive Mann musste mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung überwältigt und geschlossen werden. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)