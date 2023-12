Papiercontainer im Tübinger Fichtenweg brennen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Montag mehrere Papiercontainer im Fichtenweg in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Nachdem gegen 01.30 Uhr von Anwohnern die Rettungsleitstelle informiert wurde, stellten die angerückten acht Einsatzkräfte der Feuerwehr, drei in Vollbrand befindliche Mülltonnen fest.

Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand nicht. Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)