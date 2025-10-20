Ohne Ankündigung abgebogen: Radler schwer verletzt bei St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 249 erlitten. Der 28-Jährige war gegen 10.50 Uhr mit einem Rennrad auf der Landstraße von Gächingen herkommend in Richtung Gomaringen unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach ohne anzukündigen, bog er nach links auf einen parallel verlaufenden Radwanderweg ab. Eine nachfolgende, 56 Jahre alte BMW-Lenkerin konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Radler nicht verhindern. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Während der Landung des Hubschraubers auf der Straße musste die L 249 voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 12.15 Uhr wieder aufgehoben werden. (pol)