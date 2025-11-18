Niesen verursacht Unfall mit drei Autos auf der B27 bei Rübgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN-RÜBGARTEN. Eine verletzte Pkw-Lenkerin und ein Sachschaden von rund 26.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B27 bei Pliezhausen-Rübgarten. Das teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Opel Astra gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Während des Wechsels von der linken auf die rechte Fahrspur soll die Frau durch ein plötzliches Niesen für einen Moment abgelenkt worden sein und krachte trotz einer noch eingeleiteten Gefahrenbremsung im Anschluss auf einen vor ihr fahrenden Dacia einer 40-Jährigen.

Dies erkannte ein wiederum dahinterfahrender 38 Jahre alter VW-Lenker zu spät und prallte nach einer vergeblich durchgeführten Vollbremsung ins Heck der 33-jährigen Opel-Fahrerin. Diese verletzte sich bei der Kollision leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Opel Astra und der ebenfalls unfallbeteiligte Dacia waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Beseitigung der Trümmer und der Unfallwagen war die Bundesstraße bis circa 20 Uhr komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Neben der Feuerwehr war auch der Einsatz der Straßenmeisterei zum Einsammeln von ausgelaufenen Betriebsstoffen notwendig. (pol)