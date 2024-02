Nach Horror-Crash zwischen Bernloch und Engstingen: 18 Jahre alter Autofahrer gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Der 18 Jahre alte Autofahrer, der am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr auf der B312 von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, ist am Samstagmittag an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Der 18-Jährige befuhr am Donnerstagabend mit seinem BMS die B312 von Hohenstein-Bernloch kommend in Richtung Engstingen. Nach einem Überholvorgang kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW in zwei Teile gerissen und der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)