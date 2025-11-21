Nach Unfall bei Römerstein: Feuerwehr befreit 19-Jährigen aus Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ersten Erkenntnissen zur Folge leichte Verletzungen hat der Verursacher eines Verkehrsunfalls erlitten, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der K 6728 in die B 28 ereignet hat. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Lenker die Kreisstraße aus Grabenstetten kommend. Beim Einbiegen in die Bundesstraße übersah er einen Opel-Kleintransporter eines 62-Jährigen, welcher in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Kleintransporter nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Bankett zum Stehen.

Der Skoda drehte sich auf Grund der Wucht der Kollision um 180 Grad. Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Auto befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Skoda-Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (pol)