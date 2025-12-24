Nach Unfall bei Münsingen: Fahrer schraubt Kennzeichen ab und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am Dienstagvormittag wurde auf dem neben der K6773 befindlichen Wanderparkplatz Mühlhalde bei Münsingen ein verlassener Kleinwagen der Marke Suzuki festgestellt, welcher augenscheinlich frische Unfallbeschädigungen aufwies. Das berichtet die Polizei. Die anschließenden polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der blaue Suzuki Alto die K6773, von der L230 kommend, in Richtung Gundershofen befahren hatte. Im Verlauf einer Rechtskurve war der Suzuki nach links von der Straße abgekommen und hier mit einem Verkehrszeichen, einem Leitpfosten und abschließend mit einem Bordstein kollidiert.

Mit erheblichen Unfallbeschädigungen, unter anderem einer abgerissenen Vorderradaufhängung, war der Pkw letztlich auf dem dort befindlichen Wanderparkplatz zum Stehen gekommen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker schraubte nach diesem Unfallgeschehen beide amtliche Kennzeichen ab und entfernte sich trotz des seinerseits verursachten Fremdschadens unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden an dem Unfallfahrzeug selbst schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Ob das Fahrzeug rechtmäßig geführt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

An dem blauen Unfallfahrzeug dürften zuletzt Kennzeichen mit Aschaffenburger Ortskennung (AS) angebracht gewesen sein. Der Pkw wurde jedoch offensichtlich bereits seit längerer Zeit ohne Versicherungsschutz genutzt. Das Polizeirevier Münsingen, das in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen hat, bittet nunmehr Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 0738193640 zu melden. Insbesondere ist hierbei von Interesse, auf welche Art sich der unbekannte Fahrzeuglenker von der Unfallstelle entfernt hat. (pol)