Suche mit Hubschrauber: Pfullinger Seniorin wohlbehalten aufgefunden

PFULLINGEN. Nach einer vermissten Seniorin haben mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber am Freitag gesucht. Gegen 13 Uhr wurde das Fehlen der an Demenz erkrankten 89-Jährigen festgestellt. In der Folge wurde nach der Frau mit Hochdruck gefahndet. Diese konnte schließlich gegen 18.40 Uhr von einer Anwohnerin auf einem Grundstück in der Hermannstraße angetroffen werden. Die Aufmerksamkeit der Anwohnerin war durch die Suchaktion der Polizei geweckt worden. Die Vermisste war unverletzt und wurde anschließend zurück in ihre Wohnung zu ihren Betreuern gebracht. (pol)