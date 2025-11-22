Nach Streit vor Reutlinger Diskothek: 24-Jähriger attackiert Polizeibeamte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, ist es vor einer Reutlinger Diskothek zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Streit und schritt sofort ein. Nachdem sich die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer nicht beruhigen ließen und den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisteten, mussten diese zu Boden gebracht und fixiert werden. Beim Verbringen in den Streifenwagen wehrte sich der 24-Jährige weiterhin erheblich. Im weiteren Verlauf kam es zu einem versuchten körperlichen Angriff mittels eines Kopfstoßes in Richtung eines Beamten, welcher abgewehrt werden konnte.

Zudem versuchte er mehrfach durch Tritte und Körperwendungen sich aus der Fixierung zu befreien. Währenddessen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten. Während der Einsatzmaßnahmen blutete der 24-Jährige aufgrund einer älteren Verletzung an der Hand, weswegen dieser zur Wundversorgung durch den Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht wurde. Auf der Fahrt dorthin sowie in der Klinik beleidigte der Aggressor auch das medizinische Personal. Im Anschluss wurde er auf das Polizeirevier Reutlingen verbracht, wo er die restliche Nacht in einer Arrestzelle verbringen musste. Gegen den Beschuldigten wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pol)