Nach Schlägerei am Reutlinger Bahnhof: Mann kommt in Psychiatrie

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag ist es beim Reutlinger Listplatz vor dem Hauptbahnhof zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten gekommen, in deren Folge ein 31-Jähriger erheblichen Widerstand geleistet hat. Gegen 14.15 Uhr teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass zwei Männer auf einen am Boden liegenden Dritten einschlagen würden.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der leicht verletzte und alkoholisierte 37-jährige Geschädigte angetroffen werden. Im Rahmen der Fahndung wurde nach Zeugenhinweisen einer der beiden bereits geflüchteten Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe durch eine Streife festgestellt. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich der 31 Jahre alte Störer unkooperativ, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und leistete zudem erheblichen Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen und in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt wurde. (pol)