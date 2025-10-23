Nach Motorplatzer: Lkw verliert in Pfäffingen viel Öl

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Eine größere Menge ausgelaufenes Öl hat am Mittwochmorgen in Pfäffingen die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es kurz vor 8.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz neben einem Supermarkt an einem Laster zu einem sogenannten Motorplatzer, worauf entsprechend Öl austrat. Offenbar hatte dies der Fahrer nicht bemerkt und fuhr über die Nagolder Straße weiter in Richtung Bahnhof.

Nachdem er über den Parkplatz eines Discounters gefahren war, blieb der Lkw kurz nach der Kreuzung mit der Lange Gasse aufgrund des Motorschadens stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von mehreren dutzend Litern Öl ausgegangen, die aus dem Laster auf dem Weg ausgelaufen waren. Der verunreinigte Schotterparkplatz musste großflächig ausgebaggert werden. Ebenso war eine umfangreiche Reinigung der Fahrbahn sowie zweier Parkplätze erforderlich. Die Nagolder Straße musste hierzu bis circa 16.30 Uhr komplett gesperrt werden. Vorsorglich wurden durch die Feuerwehr sowie den Bauhof Ölsperren in der Ammer sowie im Auffangbecken errichtet. (pol)