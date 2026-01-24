Nach Einbruch in Sondelfingen: Täter entkommt ohne Beute

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. In ein Wohngebäude eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend im Reutlinger Stadtteil Sondelfingen. Zwischen 17.30 Uhr und 22.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster unberechtigt Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Strohgäustraße.

Mehrere Räume des Hauses wurden durchwühlt, wobei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nichts entwendet wurde. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)