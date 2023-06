Nach Angriff auf Reutlinger Polizisten von Polizeihund gebissen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt aktuell gegen einen polizeibekannten 37-Jährigen, nachdem dieser am Freitagabend in der Reutlinger Innenstadt mehrere Polizeibeamte körperlich angegriffen hat. Diese blieben im Gegensatz zu dem Aggressor jedoch unverletzt. Gegen 18.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein hochaggressiver Mann die Wohnung seiner Bekannten in der Kaiserpassage verwüsten würde. Da es zudem Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des Mannes gab, wurde unter anderem auch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt. Zwischenzeitlich hatte der Mann die betroffene Wohnung verlassen, konnte jedoch in der Kaiserpassage angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und wollte sich der Kontrolle wiederholt entziehen. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen griff der 37-Jährige zwei der Beamten an und schlug unter anderem auf einen der beiden ein, wodurch der Polizeibeamte leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund der Angriffe und der massiven Gegenwehr des 37-Jährigen musste letztendlich ein Polizeihund eingesetzt werden, welcher dem Mann mehrere Bisswunden im Beinbereich zufügte. Nachdem der Aggressor in Gewahrsam genommen werden konnte, wurde er zur medizinischen Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Im Anschluss wurde er zudem in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt. Die bei einer Durchsuchung seines Rucksacks aufgefundenen Waffen wurden polizeilich beschlagnahmt. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, für die er sich entsprechend verantworten muss. (pol)