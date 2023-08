Nach Alkoholkonsum Fahrerflucht in Reutlingen begangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ganz erheblich alkoholisiert war ein 36-Jähriger, der am Montagvormittag in der Bahnhofstraße in Reutlingen einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann wollte gegen 11Uhr mit seinem Seat aus einem der an die Fahrbahn angrenzenden Parkplätze rückwärts ausparken. Weil er den Abstand zu einem daneben parkenden Opel falsch einschätzte, rempelte er den Wagen an. Dabei verursachte er einen Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro. Obwohl er danach von Zeugen angesprochen und auf den von ihm verursachten Schaden hingewiesen wurde, fuhr er einfach davon. Er konnte im Verlauf der sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 3,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet wurden. Er sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)