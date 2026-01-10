Nürtingen: Mädchen bei Angriff von Hund auf Artgenossen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich bereits am Donnerstagabend in der Holbeinstraße zugetragen hat. Zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr war ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Hund spazieren, als sich ein hellbrauner Labrador von seinem noch unbekannten Hundehalter losriss und ihren Hund angriff, berichtet die Polizei. Die Jugendliche versuchte, sich schützend dazwischen zu stellen, stürzte hierbei allerdings zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte konnte schließlich seinen Hund wieder an sich nehmen und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war er in Begleitung einer 50 bis 60 Jahre alten Frau, die sich kurz nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigte, bevor auch sie weiterging. Auf das Geschehen wurden auch umstehende Personen, unter anderem ein Linienbusfahrer, aufmerksam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder zum bislang unbekannten älteren Herrn, mit ausgedünntem grauem Haar, der mit einer schwarzen, rechteckigen Brille und einer orangefarbenen Jacke bekleidet war, geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0702292240 zu melden.