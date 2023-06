Motorradfahrer nach Sturz bei Münsingen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein leichtverletzter Motorradfahrer sowie Sachschaden in vierstelliger Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmittag auf der L230 ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 12.30 Uhr die Landstraße von Münsingen in Richtung Böttingen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er daraufhin vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In Folge des anschließenden Sturzes verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Motorrad, das erst nach circa 50 Metern zum Stillstand kam, war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf insgesamt circa 3.000 Euro geschätzt. (pol)